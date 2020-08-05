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    Çin TikTok tartışmasında ABD'yi uyardı

    Çin TikTok tartışmasında ABD'yi uyardı

    ABD’nin TikTok’u kapatma tehdidine yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı, bu kararın yol açabileceği sonuçlar konusunda Washington’a tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 05:26
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    Çin TikTok tartışmasında ABD'yi uyardı

    ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıklamıştı.

    Çin TikTok tartışmasında ABD'yi uyardı #1

    PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇMAYA DEĞMEZ

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wen Bing, ABD’nin böyle “hatalı mantığa” uyması durumunda, ulusal güvenlik bahanesiyle her bir Amerikan şirketine karşı benzer tedbirlerin alınabileceğini belirterek, “Pandora’nın kutusunu açmaya değmez, aksi takdirde bu acı sonuçlar doğurur” dedi.

    Washington’a, uluslararası topluluğunun sesine kulak vererek ekonomik sorunlara politik boyut kazandırmama çağrısında bulunan Wang, ABD yönetiminden şirketlere açık ve özgür yatırım ve iş ortamlarını sağlamayı talep etti.

    Çin TikTok tartışmasında ABD'yi uyardı #2

    MİCROSOFT SATIN ALMAYA HAZIR OLDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

    Microsoft, 3 Ağustos Pazartesi günü, Çinli ‘ByteDance’ şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almaya hazır olduğunu açıklamıştı.

    Görüşmelerin başarılı olması durumunda TikTok’un Amerikalı kullanıcılarının verileri ABD’de depolanacak.

    Çin TikTok tartışmasında ABD'yi uyardı #3

     

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