Çin TikTok tartışmasında ABD'yi uyardı

ABD Başkanı Donald Trump , ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok 'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wen Bing, ABD’nin böyle “hatalı mantığa” uyması durumunda, ulusal güvenlik bahanesiyle her bir Amerikan şirketine karşı benzer tedbirlerin alınabileceğini belirterek, “Pandora’nın kutusunu açmaya değmez, aksi takdirde bu acı sonuçlar doğurur” dedi.

Washington’a, uluslararası topluluğunun sesine kulak vererek ekonomik sorunlara politik boyut kazandırmama çağrısında bulunan Wang, ABD yönetiminden şirketlere açık ve özgür yatırım ve iş ortamlarını sağlamayı talep etti.

MİCROSOFT SATIN ALMAYA HAZIR OLDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Microsoft, 3 Ağustos Pazartesi günü, Çinli ‘ByteDance’ şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Görüşmelerin başarılı olması durumunda TikTok’un Amerikalı kullanıcılarının verileri ABD’de depolanacak.