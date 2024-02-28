Çin, ulaştırma altyapısına 548,7 milyar dolar harcadı Çin'in geçen yıl yeni ulaştırma ağlarının inşası için 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 548,7 milyar dolar) yatırım yaptığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Asya'dan Avrupa'ya uzanacak olan Bir Kuşak Bir Yol projesi ile İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı ve ekonomik kalkınmasını hızlandırmayı planlayan Çin, ulaşım altyapısına harcadığı ciddi yatırımlarla bu alandaki iddiasını sürdürüyor.

Binlerce kilometrelik kara yolu ve raylı sistem inşa edildi

2023'te 7,000 kilometrelik kara yolu ve 2,776 kilometrelik hızlı tren hattı inşa edildi. Ayrıca, yaklaşık 1,000 kilometrelik su yolu düzenlemeleri ve iyileştirmeleri gerçekleştirildi.

548 milyar doları aşan yatırım

CGTN'nin haberine göre, Ulaştırma sistemindeki sabit sermaye yatırımları yıl boyunca 3.9 trilyon yuanı (yaklaşık 548,7 milyar dolar) aştı.

Ülkedeki havalimanı sayısı 259'a yükseldi ve posta hizmeti ağı köy düzeyindeki tüm yerleşimlere ulaştırıldı.

Yıl boyunca ulaştırma ağlarında 61.25 milyar yolcu seyahat ederken, 54.75 milyar ton yük taşındı.