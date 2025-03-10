Çin ve Kanada'dan ABD tarifelerine misilleme

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından hız kazanan küresel ticaret savaşında yeni bir gelişme yaşandı.

Çin'de Pekin yönetiminin Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20’ye çıkarma kararına misilleme olarak ABD’den gelen bazı tarım ve gıda ürünlerine uygulama kararı aldığı yüzde 10 ile yüzde 15 arası ek vergiler bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Uzmanlar, Çin’in gümrük vergisi misillemesinin Trump'ın seçmen tabanı üzerinde olumsuz ekonomik etkilere yol açacağı, ancak kızışan ticaret savaşının Çin’in karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları da büyüteceği yorumunda bulundu.

TRUMP GÜMRÜK VERGİSİ ORANINI ARTIRMIŞTI

Çin'den yapılan ithalata 4 Şubat itibariyle yüzde 10 gümrük ek vergisi uygulayan Trump, geçen hafta Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20’ye çıkarma kararı aldığını duyurmuştu.

Trump, karara gerekçe olarak "Çin’in fentanil de dahil olmak üzere, ABD’ye gelen sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesini" göstermişti.

Trump, bu sorunun ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından "alışılmadık ve olağanüstü" bir tehdit oluşturduğunu vurgulamıştı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME GELMİŞTİ

Trump’ın hamlesine Pekin’den misilleme gecikmezken, Çin Maliye Bakanlığı 10 Mart itibariyle ABD'den ithal edilen tavuk, buğday, mısır ve pamuğa yüzde 15, soya fasulyesi, sorgum, domuz eti, sığır eti, su ürünleri, meyve ve sebze ile süt ürünlerine ise yüzde 10 ek vergi uygulanacağını açıklamıştı.

ÇİN ABD’Yİ DTÖ KURALLARINI İHLAL ETMEKLE SUÇLAMIŞTI

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Trump’ın gümrük vergilerinin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğu belirtilerek, "ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekte ve Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin temellerini zayıflatmaktadır" denilmişti.

Açıklamada, Çin’in meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı sürdüreceği vurgulanmıştı.

ONTARIO'NUN ABD'YE MİSİLLEME ÖNLEMLERİ

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Kanada'ya uyguladığı tarifelere karşı eyaletin misilleme önlemlerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik, alüminyum, süt ürünleri ve kereste gibi ürünlere yönelik diğer gümrük vergisi tehditlerine işaret eden Ford, bu tehditler tamamen ortadan kalkana kadar geri adım atmayacaklarını söyledi.

Ford, bu kaosun sona ermesi ve birlikte çalışarak adil bir anlaşma yapılması gerektiğine dikkati çekerek, o zamana kadar Ontario'nun elindeki kozu en üst düzeye çıkarmak için azami baskı uygulayacaklarını kaydetti.

Bu kapsamda bugünden itibaren ABD'nin Michigan, Minnesota ve New York eyaletlerine yaptıkları elektrik ihracatına yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını belirten Ford, bunun 1,5 milyon ev ve iş yerini etkileyeceğini aktardı.

"GEREKİRSE ELEKTRİĞİ TAMAMEN KESMEKTE TEREDDÜT ETMEYECEĞİM"

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." diye konuştu.

Birlikte çalışmayı tercih ettiğini vurgulayan Ford, "en yakın dostlar ve müttefiklere" karşı yüksek maliyetli gümrük vergileri uygulamanın mantıklı olmadığını dile getirdi.

Ford, ABD piyasalarının trilyonlarca dolar değer kaybettiğini, istihdamın risk altında olduğunu ve Amerikalıların maliyetinin artacağını ifade ederek, "Bu şekilde olmak zorunda değil. Birlikte çalıştığımızda daha güçlü oluruz. Umarım birlikte çalışmaya, istihdam yaratmaya, ekonomilerimizi büyütmeye ve her iki ülkedeki aileler için maliyetleri düşürmeye geri dönebiliriz." dedi.

ABD, İKİ KOMŞUSUNA EK TARİFELER UYGULAMIŞTI

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi 4 Mart’ta başlamıştı.

Trump daha sonra, söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.