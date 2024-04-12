Çin ve Kuzey Kore arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi gerçekleşti
AA

Çin ve Kuzey Kore arasında ilişkiler genişliyor...

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Cao'nun üç gün sürecek ziyaret kapsamında dün Kuzey Kore'ye geldiğini bildirdi.

Bir araya geldiler

Cao'nun Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya geldiği kaydedildi.

Son 5 yılın en üst düzey görüşmesi

Bu görüşmenin, iki ülke arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi olduğu aktarıldı.

Görüşmede tarafların siyasi, ekonomik ve toplumsal işbirliğini arttırmanın yollarını ele aldığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)