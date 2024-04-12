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Çin ve Kuzey Kore arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi gerçekleşti

Çin ve Kuzey Kore arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi gerçekleşti Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci'nin, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya geldiği bildirildi.