Çin ve Kuzey Kore arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi gerçekleşti

AA
Çin ve Kuzey Kore arasında ilişkiler genişliyor...
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Cao'nun üç gün sürecek ziyaret kapsamında dün Kuzey Kore'ye geldiğini bildirdi.
Bir araya geldiler
Cao'nun Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya geldiği kaydedildi.
Son 5 yılın en üst düzey görüşmesi
Bu görüşmenin, iki ülke arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi olduğu aktarıldı.
Görüşmede tarafların siyasi, ekonomik ve toplumsal işbirliğini arttırmanın yollarını ele aldığı ifade edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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