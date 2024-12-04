Çin, yeni yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

AA
CGTN'de yer alan haber, Çin'e ilişkin dikkat çeken gelişmeyi paylaştı.
Habere göre, "Hayşao-1" adındaki uydu, Kuaycou 1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
UZAKTAN ALGILAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP
Uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu fırlatış, Kuaycou 1A roketiyle 28'inci başarılı taşıma görevi oldu.
SAR ile donatılan uydular, yeryüzüne ilettiği L-bandı elektromanyetik dalgaların yansılarını algılayarak detaylı yer gözlemleri yapabilme yeteneğine sahip.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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