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Çin, yeni yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Çin, yeni yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı Çin'den uzaya fırlatılan uzaktan algılama özellikli yeni bir yer gözlem uydusunun SAR ile donatıldığı ve detaylı yer gözlemleri yapabilme yeteneğine sahip olduğu kaydedildi.