Çin'de 16 yeni koronavirüs vakası görüldü

Ülkedeki vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu bildirildi.

Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayıldığı Çin'den, yeni vaka haberleri gelmeye devam ediyor.

Asya ülkesindeki koronavirüs vaka sayısı, Siçuan bölgesinde yurt dışından hasta gelenlerin sayısındaki artışla son üç haftanın en yükseğine ulaşarak 16 oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamada, 31 Mayıs'taki yeni vakaların tamamının yurt dışından gelen yolculardan olduğu ve 11 kişinin Siçuan bölgesinde olduğu ifade edildi.

MISIR'DAN AYNI UÇAKTA GELEN KİŞİLER...

29 Mayıs'ta iki vaka bildirilmiş ve bu iki vaka da yurt dışından hasta olarak gelmişti.

Çin devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Siçuan'da görülen vakaların Mısır'dan aynı uçakta gelen kişilerden olduğu ve aynı uçuşta asemptomatik altı vakanın daha görüldüğü söylendi.

Ülkede asemptomatik vakalar, koronavirüs vaka sayısına dahil edilmiyor. Çin'de toplam koronavirüs vaka sayısı 83 bin 17'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 634 oldu.