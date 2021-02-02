Çin'de 3 bin doz sahte koronavirüs aşısı ele geçirildi

Tuzlu suyla sahte aşı üreten şebekeye operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yetkililerden, tuzlu suyla dolu aşılar için açıklama geldi.

Çin'de koronavirüs aşısı olarak pazarlanmak üzere üretilen 3 bin sahte doz aşı bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı, sahte koronavirüs aşısı imal ettiği belirlenen şebekeye operasyon düzenledi.

AŞI FORMÜLÜ YERİNE TUZLU SU

Başkent Pekin ile Ciangsu ve Şantung eyaletlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi.

Şüphelilerin şişelere aşı formülü yerine tuzlu su koyduğu belirlendi. Olayla ilgili 80'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

2020'DEN BERİ ÜRETİYORLARDI

Şebekenin geçen yıl eylülden bu yana sahte aşı imal ettiği ve yurt dışına pazarlamaya çalıştığı tahmin ediliyor.

"TUZLU SU SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇMAZ"

Şanghay'dan aşı uzmanı Tao Lina, "Tuzlu suyla doldurulmuş aşıların elbette hiçbir etkisi olmayacaktır, sağlık sorunlarına da yol açmaz." dedi.

Sahte aşıların "müşterilerinin" kimliğinin bilinmediği belirtildi. Yetkililer, söz konusu aşıların resmi kurumlarca kaydedilme ihtimalinin olmadığını söylüyor.

Çin'de her bir aşı kutusu, aşılama işlemi sırasında kod taramasından geçiyor.