Çin'de 3 çocuk sahibi olmaya izin veren yasa kabul edildi

Nüfusun yaşlanması karşısında çözüm arayan Pekin yönetimi, çareyi tek çocuk politikasından vazgeçmekte buldu. Üçüncü çocuğa sahip olan çiftlere destek verilecek.

Tek çocuk politikası nedeniyle nüfus hızında azalma yaşayan Çin, tutumundan esnemeye gitti.

Çin'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliği kabul edildi. Şinhua'nın haberine göre, Nüfus ve Aile Planlama Yasası'nda yapılan değişiklik, Ulusal Halk Kongresi'nin Daimi Komitesi tarafından kabul edildi.

PEKİN YÖNETİMİNDEN 3 ÇOCUK ADIMI

Yasa değişikliği, Devlet Başkanı Şi Cinping'in onaylamasının ardından yürürlüğe girecek. Ülkenin ana siyasi karar organı olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, 31 Mayıs'ta yaptığı toplantıda, "3'üncü çocuğa sahip olmak isteyen çiftleri destekleme" kararı almıştı.

YAŞLANAN NÜFUSA KARŞI ALARMA GEÇTİLER

Şi başkanlığındaki toplantının ardından yapılan açıklamada, kararın, "Çin'in nüfus yapısını geliştirmeyi, yaşlanan nüfus sorununa etkin yanıt vermeyi ve ülkenin insan kaynağı avantajını sürdürmeyi amaçladığı" kaydedilmişti.

"TEK ÇOCUK" POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLİYOR

Yasa değişikliği, Pekin yönetiminin 1980'de nüfus artışını kontrol etme amacıyla benimsediği "tek çocuk" politikasından dönüşe işaret ediyor.

Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, ülkenin ekonomik gelişmesi ve kentleşmesiyle birlikte nüfus artışını büyük ölçüde azaltmıştı. Ancak zaman içinde bu azalış, yaşlanan nüfus problemini ortaya çıkarmış, çalışma çağındaki nüfusun payının azalmasına yol açmıştı.

2016'DA İKİ ÇOCUK KARARI

Çin yönetimi, 2013'te tek çocuklu ailelerden gelen ebeveynlerin ikinci çocuk sahibi olmalarına izin vererek politikada esnekliğe gitmiş, 2016'da ise herkes için çocuk sahibi olma sınırı 2'ye çıkarılmıştı.

NÜFUS ARTIŞ HIZINDA YAVAŞLAMA

Mayıs ayında açıklanan 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarına göre, 2010'da 1 milyar 339 milyon 724 bin 852 olan Çin ana kara nüfusu, 2020'de 1 milyar 411 milyon 778 bin 724'e ulaşmıştı.

Nüfus, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken; yıllık ortalama artış binde 5,3 olmuştu. Ülkede doğum sayısı 2020'de önceki yıla göre yüzde 18 azalmıştı.