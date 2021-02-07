Çin'de 32 milyon kişiye aşı yapıldı

Çin'de 15 Aralık'ta başlayan aşılama çalışmaları kapsamında, yaklaşık 32 milyon kişiye aşı yapıldı.

Çin'de 2020'nin Aralık ayında Sinopharm'ın koronavirüs aşısına yaygın kullanım onayı verilmesinin ardından, dün Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinin Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı Coronavac'ı da onaylandı. Kullanma izni verilen aşı sayısı ikiye çıktı.

HEDEF 50 MİLYON AŞILAMA

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de aşılamalara başlanılan 15 Aralık'tan bu yana yaklaşık 32 milyon kişiye aşı yapıldı.

Çin, yüz milyonlarca insanın ülke içi seyahatlerde bulunacağı 11 Şubat'taki Ay Yeni Yılı tatiline kadar nüfusunun yaklaşık yüzde 3,5'inin bağışıklık kazanması amacıyla aşı vurulan kişi sayısını 50 milyona ulaştırmayı planladığını açıkladı.

25 BİN'DEN FAZLA AŞILAMA NOKTADA AŞILAMA YAPILIYOR

İlk olarak Aralık 2020'de duyurulan aşılama kampanyası, Çin'in 75 şehir ve bölgesindeki 25 bin 300'den fazla noktada devam ediyor. Aşılar yaklaşık 21 gün arayla iki doz ve ücretsiz olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda Aralık 2020'de Sinovac ve Sinopharm'ın henüz 3'üncü faz testlerini tamamlamadan, öncelikli olarak yurt dışına çıkacak olan diplomatlar, öğrenciler ve çalışanlar olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişiye uygulandı.

Çin'de kitlesel aşılamalar 3 Ocak 2021'de başladı. Öncelik ithal gıda teftiş görevlileri ile kargo ve ulaştırma sektörü personeli gibi enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki 18 ila 59 yaşındakilere verildi.