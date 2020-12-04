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    Çin'de 600 milyon doz aşı, bu yıl hazır hale getirilecek

    Asya ülkesinde koronavirüs aşısıyla ilgili son bilgi paylaşıldı.
    • AA
    • 04.12.2020 - 14:49
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    Çin'de 600 milyon doz aşı, bu yıl hazır hale getirilecek

    Çin'de koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ediyor.

    Ülkedeki Mühendislik Akademisi uzmanlarından olan ve ülkedeki aşı geliştirme çalışmalarında görev yapan Vang Cüncı, Vuhan kentinde aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "GELECEK HAFTALARDA ÖNEMLİ BİR DUYURU OLACAK"

    South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Vang, "Koronavirüs aşılarının geliştirilmesi açısından gelecek bir-iki hafta içinde önemli bir duyuru olacak. Konu şu an nihai aşamada." ifadesini kullandı.

    Çin de 600 milyon doz aşı, bu yıl hazır hale getirilecek #1

    "600 MİLYON DOZ İNAKTİF AŞI HAZIR OLACAK"

    Virüsün zayıf bir versiyonunun kişiye enjekte edilerek kişinin bağışıklık sisteminin harekete geçirilmesini sağlayan inaktif aşıya işaret eden Vang, "Planladığı gibi bu yıl 600 milyon doz inaktif aşı piyasaya sunulmaya hazır olacak." diye konuştu.

    Çin'de inaktif aşıların iki türü Çin Ulusal Bioteknoloji Grubu tarafından geliştirildi.

    Sinovac Biotech tarafından geliştirilen üçüncü inaktif aşı da Güney Amerika, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde 3'ncü aşama klinik deneme sürecinde bulunuyor.

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