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    Çin’de 76 yaşındaki kadın scooter ile trafiğe çıktı

    Bacağındaki ağrı nedeniyle oyuncak scooter ile evine dönen lunapark çalışanı, polis kontrolüne takıldı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 21:34
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 22:22
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    Çin’de 76 yaşındaki kadın scooter ile trafiğe çıktı

    Çin’in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinde bir lunaparkta çalışan 76 yaşındaki Hou, bacağındaki ağrı nedeniyle iş yerinden aldığı oyuncak scooter ile evine dönmeye başladı.

    Trafikteki yaşlı kadın, bir süre sonra polis kontrolüne takıldı.

    "ALMAYA GELMEDİLER, BEN DE SCOOTER'A BİNDİM"

    Polis, gördüğü manzara karşısında şaşkına dönerken; Hou ise "Bacağım ağrıyor. Beni her zaman almaya gelen aile bireylerinin işi vardı. Ben de lunaparktaki scooter'ı aldım." dedi.

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yaşlı kadının ejderha şeklinde üretilmiş oyuncak scooterla seyahat ettiği görüldü.

    Görüntüler, kullanıcılar tarafından binlerce beğeni aldı.

    Çin’de 76 yaşındaki kadın scooter ile trafiğe çıktı #1

    Çin’de 76 yaşındaki kadın scooter ile trafiğe çıktı #2

    Çin’de 76 yaşındaki kadın scooter ile trafiğe çıktı #3

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