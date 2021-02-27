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    Çin'de ağacın altında kalmaktan koşarak kurtulan kadın

    Yolda yürüdüğü esnada bir anda devrilmeye başlayan ağacı fark eden kadının o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 09:33
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    Çin'de ağacın altında kalmaktan koşarak kurtulan kadın

    Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bir ağaç aniden düşmeye başladı.

    O sırada ağacın yakınından geçen bir kadın ise korku dolu anlar yaşadı.

    KOŞARAK KAÇTI

    Durumu son anda fark eden kadın panik halinde koşup kurtulurken, ağaç park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

    Ağacın kökünde gövdesinin dibine zarar veren bir karınca yuvasının bulunduğu ve bu sebepten devrildiği belirtildi.

    Çin'de ağacın altında kalmaktan koşarak kurtulan kadın

    Çin de ağacın altında kalmaktan koşarak kurtulan kadın #1

    Çin de ağacın altında kalmaktan koşarak kurtulan kadın #2

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