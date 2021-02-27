- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin'de ağacın altında kalmaktan koşarak kurtulan kadın
Çin'de ağacın altında kalmaktan koşarak kurtulan kadın
Yolda yürüdüğü esnada bir anda devrilmeye başlayan ağacı fark eden kadının o anları kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 27.02.2021 - 09:24
- Güncelleme : 27.02.2021 - 09:33
Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bir ağaç aniden düşmeye başladı.
O sırada ağacın yakınından geçen bir kadın ise korku dolu anlar yaşadı.
KOŞARAK KAÇTI
Durumu son anda fark eden kadın panik halinde koşup kurtulurken, ağaç park halindeki bir aracın üzerine devrildi.
Ağacın kökünde gövdesinin dibine zarar veren bir karınca yuvasının bulunduğu ve bu sebepten devrildiği belirtildi.
Çin'de ağacın altında kalmaktan koşarak kurtulan kadın