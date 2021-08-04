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- Çin’de babanın erken müdahalesi çocuğu düşmekten kurtardı
Çin’de babanın erken müdahalesi çocuğu düşmekten kurtardı
Oyuncak arabası ile gezen bir çocuk, merdivenlerden düşmek üzereyken babası durumu fark etti. Oğluna koşarak düşmesini engelleyen babanın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 09:46
- Güncelleme : 04.08.2021 - 09:57
Çin’in Guizhou eyaletindeki Qiannan Buyei ve Miao özerk bölgesinde oyuncak arabasıyla gezen bir çocuk, oyun alanından çıkarak merdivenlere doğru gitmeye başladı.
Bu sırada oğlunu izleyen baba, tehlikeyi önceden sezerek harekete geçti.
Oğlu merdivenlerden düşmek üzere olan baba yerinden atıldı, oğluna koşarak merdivenlerden düşmekten kurtardı.
SANİYELERLE KURTULDU
Küçük çocuk arabasıyla takla atmaktan, babasının erken müdahalesi sayesinde saniyelerle kurtuldu.
Babanın koşup oğlunu tuttuğu anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Çin’de babanın erken müdahalesi çocuğu düşmekten kurtardı VİDEO