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Çin’de babanın erken müdahalesi çocuğu düşmekten kurtardı

Çin’de babanın erken müdahalesi çocuğu düşmekten kurtardı

Oyuncak arabası ile gezen bir çocuk, merdivenlerden düşmek üzereyken babası durumu fark etti. Oğluna koşarak düşmesini engelleyen babanın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.