Çin'de Bahar Bayramı hareketliliği: İlk gün 189 milyon seyahat yapıldı Asya ülkesinde sezonun ilk gününde 189 milyon seyahat kayıtlara geçti. 40 günlük tatil döneminde 9 milyar seyahatin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AA

Çin'de Bahar Bayramı sezonunun ilk gününde yapılan seyahatler göze çarptı.

Asya ülkesindeki ay takvimine göre, yeni yıl bu sezonda kutlanıyor. Sezonun ilk günü, ülke içinde 189 milyon seyahate sahne oldu.

Geçen yıla göre arttı

Ulaştırma Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Çin Devlet Demiryolları Grubu'nun oluşturduğu özel çalışma ekibinin açıklamasına göre, seyahat sayısı geçen yılki seyahat sezonunun ilk gününe göre yüzde 19,7 artış gösterdi.

İlk gün 189 milyon seyahat yapıldı

Sezonun ilk gününde toplam 189 milyon seyahat kaydedilirken, demir yoluyla yapılan seyahatler geçen yıla göre yüzde 78, kara yoluyla yapılanlar yüzde 16,6, nehir ve deniz yollarıyla yapılanlar yüzde 48,6 ve hava yoluyla yapılanlar yüzde 111,6 arttı.

9 milyar seyahat tahmini

Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 26 Ocak-5 Mart'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 9 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini bildirmişti.

Bakanlık, seyahatlerin yaklaşık yüzde 80'inin özel araçlarla gerçekleşeceğini öngörürken, kara, hava, nehir ve deniz yolu ulaştırma araçlarıyla 1,8 milyar seyahat yapılmasının beklendiği kaydetmişti.

Dünyanın en büyük kitlesel göçü

Çin geleneğinde Bahar Bayramı, bir "sıla-i rahime dönüş ritüeli" olma özelliği taşıyor.

Ay Yeni Yılı'nın 15 gün öncesi ile 25 gün sonrasını içine alan 40 günlük "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)