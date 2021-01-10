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- Çin’de batarya fabrikasında patlama: 1 ölü, 20 yaralı
Çin’de batarya fabrikasında patlama: 1 ölü, 20 yaralı
Çin'in Hunan eyaletinde bulunan batarya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
- DHA
- 10.01.2021 - 04:09
- Güncelleme : 10.01.2021 - 04:39
Çin’in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında meydana gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenildi.
Çin’de batarya fabrikasında patlama: 1 ölü, 20 yaralı-Video