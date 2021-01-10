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    Çin’de batarya fabrikasında patlama: 1 ölü, 20 yaralı

    Çin'in Hunan eyaletinde bulunan batarya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 10.01.2021 - 04:09
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 04:39
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    Çin’de batarya fabrikasında patlama: 1 ölü, 20 yaralı

    Çin’in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında meydana gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

    Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenildi.

    Çin’de batarya fabrikasında patlama: 1 ölü, 20 yaralı-Video

    Çin’de batarya fabrikasında patlama: 1 ölü, 20 yaralı #1

    Çin’de batarya fabrikasında patlama: 1 ölü, 20 yaralı #2

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