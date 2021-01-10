Çin'in Hunan eyaletinde bulunan batarya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Çin’in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında meydana gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenildi.

Çin’de batarya fabrikasında patlama: 1 ölü, 20 yaralı-Video