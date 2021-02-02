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    Çin'de benzin doldurma istasyonunun devrilme anı

    Asya ülkesinde yaşanan kazada, aracın hareket etmesi nedeniyle istasyon, iki kişinin üzerine devrildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 13:00
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    Çin'de benzin doldurma istasyonunun devrilme anı

    Çin'de benzin istasyonunda talihsiz anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Yinchuan şehrinde yaşanan olayda, yakıt almakta olan bir araçtaki pompa çıkarılmadan sürücü hareket etti.

    İSTASYONUN DEVRİLME ANI KAMERADA

    O sırada yerinden kopan istasyon, önünde duran istasyon görevlisi ve kadının üzerine devrildi.

    Vatandaşlar ve yetkililer, istasyonu kaldırarak altında kalanları kurtarmak için harekete geçti.

    Çin'de benzin doldurma istasyonunun devrilme anı ViDEO

    Çin de benzin doldurma istasyonunun devrilme anı #1

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