Asya ülkesinde yaşanan kazada, aracın hareket etmesi nedeniyle istasyon, iki kişinin üzerine devrildi.

Çin'de benzin istasyonunda talihsiz anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yinchuan şehrinde yaşanan olayda, yakıt almakta olan bir araçtaki pompa çıkarılmadan sürücü hareket etti.

İSTASYONUN DEVRİLME ANI KAMERADA

O sırada yerinden kopan istasyon, önünde duran istasyon görevlisi ve kadının üzerine devrildi.

Vatandaşlar ve yetkililer, istasyonu kaldırarak altında kalanları kurtarmak için harekete geçti.

Çin'de benzin doldurma istasyonunun devrilme anı ViDEO