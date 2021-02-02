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- Çin'de benzin doldurma istasyonunun devrilme anı
Çin'de benzin doldurma istasyonunun devrilme anı
Asya ülkesinde yaşanan kazada, aracın hareket etmesi nedeniyle istasyon, iki kişinin üzerine devrildi.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 12:59
- Güncelleme : 02.02.2021 - 13:00
Çin'de benzin istasyonunda talihsiz anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Yinchuan şehrinde yaşanan olayda, yakıt almakta olan bir araçtaki pompa çıkarılmadan sürücü hareket etti.
İSTASYONUN DEVRİLME ANI KAMERADA
O sırada yerinden kopan istasyon, önünde duran istasyon görevlisi ve kadının üzerine devrildi.
Vatandaşlar ve yetkililer, istasyonu kaldırarak altında kalanları kurtarmak için harekete geçti.
Çin'de benzin doldurma istasyonunun devrilme anı ViDEO