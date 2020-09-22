Çin'de dalga, araçları birbirine kattı

7 araçta hasara neden olan gelgit dalgasının hızının, saatte 40 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Çin'de gelgit dalgası, trafiği altüst etti.

Ülkenin doğusundaki Hangzhou şehrinde Qiantang Nehri yakınlarındaki bir yolda, gelgit dalgası yaşandı.

Saniyeler içinde yolu kaplayan dalga, seyir halindeki araçları adeta yuttu. Yaşananlar, anbean kaydedildi.

DALGA, TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Yerel yetkililere göre, kötü hava koşullarının yol açtığı durum nedeniyle 7 araçta hasar oluştu. Olayda kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Qiantang Nehri'nde meydana gelen gelgitlerin, saatte 40 kilometrelik hızı ve yaklaşık 9 metre yüksekliğiyle dünyada türünün en büyüğü olduğu belirtiliyor.

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