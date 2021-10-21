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    Çin'de doğalgaz patlaması

    Üç kişinin ölümüne yol açan patlama, restoranın bulunduğu binada ağır hasara neden oldu.
    • AA
    • 21.10.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 09:26
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    Çin'de doğalgaz patlaması

    Çin'in Liaoning eyaletinde doğalgaz patlaması yaşandı.

    Patlama, eyaletin başkenti Şınyang'daki bir restoranda meydana geldi.

    PATLAMA BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

    Sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından restoranın bulunduğu 3 katlı binada büyük hasar oluşurken, çevredeki binalar ve park halindeki araçlar zarar gördü.

    3 KİŞİ ÖLDÜ

    Patlamada en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Kurtarma çalışmaları için olay yerine 100'den fazla itfaiyeci sevk edildi.

    Patlamanın meydana geliş nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

    Çin'de doğalgaz patlaması ViDEO

    Çin de doğalgaz patlaması #1

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