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Çin'de doğalgaz patlaması
Üç kişinin ölümüne yol açan patlama, restoranın bulunduğu binada ağır hasara neden oldu.
- AA
- 21.10.2021 - 08:48
- Güncelleme : 21.10.2021 - 09:26
Çin'in Liaoning eyaletinde doğalgaz patlaması yaşandı.
Patlama, eyaletin başkenti Şınyang'daki bir restoranda meydana geldi.
PATLAMA BÜYÜK HASARA YOL AÇTI
Sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından restoranın bulunduğu 3 katlı binada büyük hasar oluşurken, çevredeki binalar ve park halindeki araçlar zarar gördü.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Patlamada en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Kurtarma çalışmaları için olay yerine 100'den fazla itfaiyeci sevk edildi.
Patlamanın meydana geliş nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Çin'de doğalgaz patlaması ViDEO