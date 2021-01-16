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    Çin'de dondurmalarda koronavirüse rastlandı

    Asya ülkesinde dondurmalara uygulanan test pozitif çıktı. Alarma geçen yetkililer, şirket çalışanlarını karantinaya aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 11:37
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    Çin'de dondurmalarda koronavirüse rastlandı

    Çin'de dondurmaya yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

    Tientsin şehrinde üretilen dondurmalardan alınan üç numunenin koronavirüse maruz kaldığı belirtildi.

    4 bin 836 kutu dondurmanın virüslü olduğu, bunlardan 2 bin 89'unun depoda mühürlendiği aktarıldı.

    DONDURMALARDAN VİRÜS ÇIKTI

    China Daily gazetesine göre, bin 812 kutu dondurma diğer şehirlere dağıtılırken, bunlardan 935'inin piyasaya sürüldüğü ve sadece 65'inin satıldığı kaydedildi.

    Sağlık yetkilileri, 450 gramlık kutulardan alan tüketicilerden, görülmesi muhtemel enfeksiyonların izlenebilmesi için hareketlerini kaydetmelerini istedi.

    Çin de dondurmalarda koronavirüse rastlandı #1

    ÇALIŞANLAR KARANTİNADA

    Söz konusu dondurmayı üreten firmanın bin 662 çalışanına koronavirüs testi uygulandı ve karantinaya girmeleri yönünde talimat verildi.

    Virüsün, dondurmalara çalışanlardan bulaşmış olabileceğinden şüphe ediliyor.

    Çin'de şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 88 bin 118 vaka ve 4 bin 635 ölüm kayda geçti.

    Çin de dondurmalarda koronavirüse rastlandı #2

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