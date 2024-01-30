Çin'de düğününden bir gün önce aldatılan damadın intikamı acı oldu Çin'de evlilik hazırlıkları yapan bir çift düğün günlerini iple çekiyordu. Düğüne sayılı günler kala aldatıldığını öğrenen damadın dünyası başına yıkıldı. Yaşadığı şoku atlattıktan sonra damat, müstakbel eşine hiç unutamayacağı bir intikam planı hazırladı.

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Çin'de meydana gelen bir olay görenleri şaşkına çevirdi.

Evlenmeyi bekleyen bir çift düğünleri için hazırlık yaparken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Damat, evlenmesine bir gün kala gelin tarafından aldatıldığını öğrendi.

Düğüne kadar sessizliğini koruyan damat, törende konuklara akıllarına gelmeyecek bir sürpriz hazırladı.

Evlenmesine bir gün kala aldatıldığını öğrendi

Ancak sürprizin en büyüğüyle gelin karşılaştı.

Davetliler her şeyden habersiz eğlenirken geniş bir ekrana video klip yansıtıldı.

İzledikleri karşısında tüm davetliler şok içinde kaldı.

Görüntülerde, gelinin nişanlısı olmadığı anlaşılan bir adamla yasak aşk yaşadığı anlar yer aldı.

Görüntüleri düğünde yayınladı: Davetliler şaşkına döndü

İkili, düğünden bir gün önce otelde gizli bir buluşma ayarlamıştı ve aralarındaki ilişki açıkça görülüyordu.

Ancak gelini tanıyan birisi daha oteldeydi ve yasak aşkı fark edince ikilinin fotoğraflarını çekerek ve damada göndermişti.

Görüntüler davetlilerin önünde oynatıldığı sırada, tüm sevdiklerinin önünde utanca boğulan gelin hızla salonu terk etti.

Yaşananlar sonrası düğün büyük bir skandalla son buldu.