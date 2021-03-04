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    Çin'de düşen yaşlı kadına kimse yardım etmedi

    Asya ülkesinde kaydedilen görüntülerde, yardım bekleyen kadının çırpınışları sonuçsuz kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 12:50
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    Çin'de düşen yaşlı kadına kimse yardım etmedi

    Çin'de yerde çaresizce bekleyen yaşlı kadına yardım eli uzatan olmadı.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir merdivende düşen kadın, çaresizce yardım bekledi.

    BAKMAKLA YETİNDİLER

    Merdivenden inip çıkanlar, olduğu yerde çırpınan kadına bakmakla yetindi.

    Kullanıcılar, çaresiz kadının görmezden gelinmesine tepki gösterdi.

    Çin'de düşen yaşlı kadına kimse yardım etmedi ViDEO

    Çin de düşen yaşlı kadına kimse yardım etmedi #1

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