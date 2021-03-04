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- Çin'de düşen yaşlı kadına kimse yardım etmedi
Çin'de düşen yaşlı kadına kimse yardım etmedi
Asya ülkesinde kaydedilen görüntülerde, yardım bekleyen kadının çırpınışları sonuçsuz kaldı.
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 12:50
Çin'de yerde çaresizce bekleyen yaşlı kadına yardım eli uzatan olmadı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir merdivende düşen kadın, çaresizce yardım bekledi.
BAKMAKLA YETİNDİLER
Merdivenden inip çıkanlar, olduğu yerde çırpınan kadına bakmakla yetindi.
Kullanıcılar, çaresiz kadının görmezden gelinmesine tepki gösterdi.
Çin'de düşen yaşlı kadına kimse yardım etmedi ViDEO