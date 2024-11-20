Çin'de elektrik tüketiminde dikkat çeken artış

AA

Gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün elektrik tüketiminde dikkat çeken artışlar yaşanıyor.

Ulusal Enerji İdaresi, Ocak-Ekim 2024 döneminde ait elektrik tüketimi verilerini paylaştı.

İLK 10 AYDA YÜZDE 7,6 ARTIŞ

Yılın ilk 10 ayında elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 6,7, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 5,6 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 11 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi de yüzde 12,3 artarken toplam elektrik tüketimi geçen yıla kıyasla yüzde 7,6 yükseldi.