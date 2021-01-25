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    Çin'de evden çıkamayan adamın ilginç köpek gezdirme yöntemi

    Korona sebebiyle sokağa çıkamayan bir adam, birbirine bağladığı çarşaflardan tasma yaparak dışarıdaki köpeğine evinin camından müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 14:33
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    Çin'de evden çıkamayan adamın ilginç köpek gezdirme yöntemi

    Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan bir adam, köpeğini gezdirmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

    Evde bulunan çarşafları birbirine bağlayan adam, uzun bir tasma yaptı.

    PENCEREDEN KONTROL ETTİ

    Evin penceresinden sokağa kadar uzanan çarşaflar ile köpeğini gezintiye çıkaran adam o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

    Çin'de evden çıkamayan adamın ilginç köpek gezdirme yöntemi

    Çin de evden çıkamayan adamın ilginç köpek gezdirme yöntemi #1

    Çin de evden çıkamayan adamın ilginç köpek gezdirme yöntemi #2

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