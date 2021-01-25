Korona sebebiyle sokağa çıkamayan bir adam, birbirine bağladığı çarşaflardan tasma yaparak dışarıdaki köpeğine evinin camından müdahale etti.

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan bir adam, köpeğini gezdirmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Evde bulunan çarşafları birbirine bağlayan adam, uzun bir tasma yaptı.

PENCEREDEN KONTROL ETTİ

Evin penceresinden sokağa kadar uzanan çarşaflar ile köpeğini gezintiye çıkaran adam o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Çin'de evden çıkamayan adamın ilginç köpek gezdirme yöntemi