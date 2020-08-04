Dolar
6.9699
0.2473%
Euro
8.2217
0.3637%
Altın
1972.38
-0.2246%
Borsa
1111.63
-1.355%
G. Altın
441.708
-0.0101%
Bitcoin
77909.74
-1.6982%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Çin'de, gökdelene yıldırım düştü

    Gökdelene düşen yıldırım kameralarca kaydedilirken, korkutan olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 14:04
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 14:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de, gökdelene yıldırım düştü

    Çin’in Şenyang kentinde bulunan Hui Ming adlı gökdelene yıldırım düştü.

    Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, yıldırım düşme anında tüm gökdelenin çevresini alevlerin sarması ve kıvılcımların etrafa saçılması ise dikkat çekti.

    ELEKTRİK TELLERİNE İSABET ETTİ

    Yerel medya, yıldırımın elektrik tellerine isabet ettiğini, bu nedenle kıvılcımların çıktığını ve binanın yanıyormuş gibi göründüğünü bildirdi.

    Öte yandan, olayda yaralanan olmadığı da belirtildi.

    Çin'de, gökdelene yıldırım düştü ViDEO

    Çin'de, gökdelene yıldırım düştü #1

    Çin'de, gökdelene yıldırım düştü #2

    Çin'de, gökdelene yıldırım düştü #3

    Çin'de, gökdelene yıldırım düştü #4

    Çin'de, gökdelene yıldırım düştü #5

    Görüş Bildir