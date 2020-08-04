Gökdelene düşen yıldırım kameralarca kaydedilirken, korkutan olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu.

Çin’in Şenyang kentinde bulunan Hui Ming adlı gökdelene yıldırım düştü.

Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, yıldırım düşme anında tüm gökdelenin çevresini alevlerin sarması ve kıvılcımların etrafa saçılması ise dikkat çekti.

ELEKTRİK TELLERİNE İSABET ETTİ

Yerel medya, yıldırımın elektrik tellerine isabet ettiğini, bu nedenle kıvılcımların çıktığını ve binanın yanıyormuş gibi göründüğünü bildirdi.

Öte yandan, olayda yaralanan olmadığı da belirtildi.

Çin'de, gökdelene yıldırım düştü ViDEO