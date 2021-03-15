Euro
8.9784
-0.84%
Dolar
7.5264
-0.53%
Altın
418.24
-0.27%
Borsa
1.562
0.33%
Bitcoin
433.565
-5.00%
EXEN Coin
13.50
-4.11%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Çin'de harika kiraz ağacı manzarası

    Baharın gelişini müjdeleyen kiraz ağaçları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 13:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de harika kiraz ağacı manzarası

    Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Anshun şehrinde ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.

    Baharın gelişiyle bölgedeki 700 binden fazla kiraz ağacı, çiçek açtı.

    Kentin çoğu yeri pembeye bürünürken, çiçek tarlasını ziyarete gelen Çinliler ise manzaranın keyfini çıkardı.

    Çin'de harika kiraz ağacı manzarası

    Çin de harika kiraz ağacı manzarası #1

    Çin de harika kiraz ağacı manzarası #2

    Çin de harika kiraz ağacı manzarası #3

    Çin de harika kiraz ağacı manzarası #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir