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Çin'de harika kiraz ağacı manzarası
Baharın gelişini müjdeleyen kiraz ağaçları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 13:23
- Güncelleme : 15.03.2021 - 13:30
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Anshun şehrinde ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.
Baharın gelişiyle bölgedeki 700 binden fazla kiraz ağacı, çiçek açtı.
Kentin çoğu yeri pembeye bürünürken, çiçek tarlasını ziyarete gelen Çinliler ise manzaranın keyfini çıkardı.
Çin'de harika kiraz ağacı manzarası