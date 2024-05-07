İHA
Çin'de bir hastanede düzenlenen bıçaklı saldırı, ölü ve yaralılarla sonuçlandı.
Bıçaklı saldırgan, Yunan eyaletindeki Zhenxiong Halk Hastanesi’nde öğle saatlerinde dehşet saçtı.
Çin basınına göre saldırı, yerel saatle 13.20 sıralarında meydana geldi.
Bıçaklı saldırının bilançosu
Saldırı sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Güvenlik güçleri, saldırganı gözaltına aldı.
Korku dolu anların yaşandığı hastane ve çevresi, polis tarafından güvenlik kordonuyla çevrildi.
Anaokulundaki saldırı akıllara geldi
Temmuz 2023’te Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletindeki bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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