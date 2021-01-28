Çin'de hava basılan lastiğin patlama anı

Çinli işçinin hava bastığı lastiğin eskime nedeniyle patlayarak fırlaması kameralara yansırken bir işçi yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Çin'in Shandong eyaletinin Jining şehrinde, tamirhaneye gelen bir tırın lastiklerine işçiler hava basmaya başladı.

Bir işçi hava basma işlemini yaparken bir diğeri de onu izlemeye başladı.

BOMBA GİBİ PATLADI

Lastiklerden biri eskime nedeniyle basılan havaya daha fazla dayanamadı ve bomba gibi patladı.

Lastik, içindeki havanın basıncıyla yerinden fırladı. O sırada işlemi izlemekte olan işçiyi sıyırarak tıra çarptı.

Şanslı işçi, çok az bir farkla kurtulurken o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çin'de hava basılan teker bomba gibi patladı VİDEO asdf