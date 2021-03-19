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    Çin'de helikopter kazası

    Turist taşıyan helikopterin denize düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu.
    • DHA
    • 19.03.2021 - 16:32
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    Çin'de helikopter kazası

    Çin’in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası gerçekleşti.

    4 turisti taşıyan helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı.

    3 ÖLÜ, 1 KAYIP

    Yerel medya kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin kayıp olduğunu belirtti. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.

    Kaza anı ise kameraya yansıdı.

    Çin de helikopter kazası #1

    Çin de helikopter kazası #2

    Çin de helikopter kazası #3

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