Çin'de helikopter kazası

Turist taşıyan helikopterin denize düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu.

Çin’in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası gerçekleşti.

4 turisti taşıyan helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı.

3 ÖLÜ, 1 KAYIP

Yerel medya kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin kayıp olduğunu belirtti. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Kaza anı ise kameraya yansıdı.