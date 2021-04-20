Yerdeki çöpleri hava fırlatan hortumun suyla dindirilme anları kameraya yansıdı.

Çin'de çıkan hortum, suyla uzaklaştırıldı.

Qinghai eyaletinin Haidong şehrinde kaydedilen görüntülerde, yol boyunca ilerleyen hortum araba yıkamacısının olduğu yere geldi.

HORTUMU SU TUTARAK DİNDİRDİ

Burada çalışan işçilerden biri, eline aldığı suyla hortuma müdahale etti.

Sakin tavırlarıyla dikkat çeken işçi, hortumu dindirmeyi başardı. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Çin'de hortuma sulu müdahale ViDEO