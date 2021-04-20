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    Çin'de hortuma sulu müdahale

    Yerdeki çöpleri hava fırlatan hortumun suyla dindirilme anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 11:28
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    Çin'de hortuma sulu müdahale

    Çin'de çıkan hortum, suyla uzaklaştırıldı.

    Qinghai eyaletinin Haidong şehrinde kaydedilen görüntülerde, yol boyunca ilerleyen hortum araba yıkamacısının olduğu yere geldi.

    HORTUMU SU TUTARAK DİNDİRDİ

    Burada çalışan işçilerden biri, eline aldığı suyla hortuma müdahale etti.

    Sakin tavırlarıyla dikkat çeken işçi, hortumu dindirmeyi başardı. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

    Çin'de hortuma sulu müdahale ViDEO

    Çin de hortuma sulu müdahale #1

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