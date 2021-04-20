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Çin'de hortuma sulu müdahale
Yerdeki çöpleri hava fırlatan hortumun suyla dindirilme anları kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 11:26
- Güncelleme : 20.04.2021 - 11:28
Çin'de çıkan hortum, suyla uzaklaştırıldı.
Qinghai eyaletinin Haidong şehrinde kaydedilen görüntülerde, yol boyunca ilerleyen hortum araba yıkamacısının olduğu yere geldi.
HORTUMU SU TUTARAK DİNDİRDİ
Burada çalışan işçilerden biri, eline aldığı suyla hortuma müdahale etti.
Sakin tavırlarıyla dikkat çeken işçi, hortumu dindirmeyi başardı. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Çin'de hortuma sulu müdahale ViDEO