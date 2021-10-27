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Çin'de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı

Çin'de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı

Doğuştan engelli domuzun, kendi kendine iki bacağını kullanarak yürümeyi başardığı o anlar kameraya yansıdı.