Euro
11.0556
-0.1%
Dolar
9.5179
-0.19%
Altın
548.06
-0.34%
Borsa
1.51
0.05%
Bitcoin
567.774
-4.43%
BTXN Coin
21.07
3.63%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Çin'de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı

    Doğuştan engelli domuzun, kendi kendine iki bacağını kullanarak yürümeyi başardığı o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 13:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı

    Çin'nin Guangdong eyaletindeki Maoming şehrinde iki bacakla doğan bir domuz, Xu adlı çiftçiyi harekete geçirdi.

    4 aylık domuz için kolları sıvayan çiftçi, tekerlekli sandalye yaptı.

    ENGELİNE RAĞMEN YÜRÜDÜ

    Tekerlekli sandalyeye alışamayan domuz bir süre sonra kendi çabalarıyla ön ayaklarını kullanarak yürümeye başladı.

    Çiftçi, domuzu sahipleneceğini ve sağlığının iyi olduğunu söyledi.

    Çin'de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı

    Çin de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı #1

    Çin de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı #2

    Çin de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı #3

    Çin de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir