- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin'de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı
Çin'de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı
Doğuştan engelli domuzun, kendi kendine iki bacağını kullanarak yürümeyi başardığı o anlar kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 13:30
Çin'nin Guangdong eyaletindeki Maoming şehrinde iki bacakla doğan bir domuz, Xu adlı çiftçiyi harekete geçirdi.
4 aylık domuz için kolları sıvayan çiftçi, tekerlekli sandalye yaptı.
ENGELİNE RAĞMEN YÜRÜDÜ
Tekerlekli sandalyeye alışamayan domuz bir süre sonra kendi çabalarıyla ön ayaklarını kullanarak yürümeye başladı.
Çiftçi, domuzu sahipleneceğini ve sağlığının iyi olduğunu söyledi.
Çin'de iki bacakla doğan domuz yürümeyi başardı