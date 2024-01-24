İHA
Çin'in Jiangxi eyaletinin doğusundaki Xinyu kentinde bir işyerinde yerel saatle 15.24'te başlayan yangın, bodrum katını sardı. Alevler, 2 katlı binayı sararak gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce uzaklıkta dahi fark edildi.
39 kişi hayatını kaybetti
Yangın sonucunda, yerel yetkililerin açıklamasına göre, 39 kişi hayatını kaybetti ve en az 9 kişi yaralandı. Yaralılar acil olarak hastaneye sevk edilirken, olaya 120 personelin müdahale ettiği belirtildi.
Mahsur kalanlar var
Yetkililer, binada mahsur kalan insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Yangının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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