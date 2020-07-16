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    Çin'de kafasına bıçak saplanan adamın sakin tavırları

    Saldırıya uğrayan ve sakin tavırlarıyla ambulansa binen adamın kafasında bıçak, 4 saatlik operasyonla çıkarıldı.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 12:58
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    Çin'de kafasına bıçak saplanan adamın sakin tavırları

    Çin’in Çongçing kentinde, saldırıya uğrayan bir adamın başına bıçak saplandı.

    Olay üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, başındaki bıçakla ambulansa yürüyen adamın sakin tavırları ise oldukça dikkat çekti.

    4 SAATLİK AMELİYATLA ALINDI

    Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın kafasındaki bıçağın, kaldırıldığı hastanede 4 saatlik ameliyat sonucunda alındığı belirtildi. Ameliyatı başarılı geçen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği de öğrenildi.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

    Çin'de kafasına bıçak saplanan bir kişinin sakin tavırları

    Çin'de kafasına bıçak saplanan adamın sakin tavırları #1

    Çin'de kafasına bıçak saplanan adamın sakin tavırları #2

    Çin'de kafasına bıçak saplanan adamın sakin tavırları #3

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