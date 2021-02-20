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    Çin’de kamyonetinin altında can verdi

    Nakliyat çalışanı, el frenini çekmeyi unuttuğu yük kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 20.02.2021 - 17:34
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    Çin’de kamyonetinin altında can verdi

    Çin’in Guangdong bölgesindeki Puning kentinde bakliyat taşıyan sürücünün kullandığı kamyonet, park halindeyken, bir anda hareket etmeye başladı.

    O anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

    Görüntülerde, aracının hareket ettiğini fark eden sürücünün, kamyonetinin önüne geçtiği anlar yer aldı.

    KAMYONETİN ALTINDA CAN VERDİ

    Aracına müdahale etmeye çalışan kişi, hareket eden kamyonetin altında kaldı.

    Kamyonun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

    Çin’de sürücü el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetinin altında kaldı İZLE

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