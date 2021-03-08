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    Çin’de kayınpederinin aracına defalarca çarptı

    Boşanma konusunda anlaşmazlık yaşadığı kayınpederine sinirlenen kadının, tehlikeli intikamı anbean kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 12:47
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    Çin’de kayınpederinin aracına defalarca çarptı

    Görüntüler Çin’in Hubei eyaletinin Xingtai şehrinden…

    Boşanma konusunda kayınpederi ile bir anlaşmazlık yaşayan gelin, seyir halindeyken kayınpederinin aracını gördü.

    DEFALARCA ÇARPTI

    Hemen gaza asılan kadın, kayınpederinin aracına defalarca çarptı.

    Bu anlar anbean kameraya yansıdı.

    YARALANAN OLMADI

    Olayın ardından her iki araçta da hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

    Bölgeye intikal eden polisin rapor tuttuğu, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

    Çin'de boşanma anlaşmazlığı yaşayan kadın, kayınpederinin aracına çarptı İZLE

    Çin’de kayınpederinin aracına defalarca çarptı #1

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