Çin’de kayınpederinin aracına defalarca çarptı

Boşanma konusunda anlaşmazlık yaşadığı kayınpederine sinirlenen kadının, tehlikeli intikamı anbean kameraya yansıdı.

Görüntüler Çin’in Hubei eyaletinin Xingtai şehrinden…

Boşanma konusunda kayınpederi ile bir anlaşmazlık yaşayan gelin, seyir halindeyken kayınpederinin aracını gördü.

DEFALARCA ÇARPTI

Hemen gaza asılan kadın, kayınpederinin aracına defalarca çarptı.

Bu anlar anbean kameraya yansıdı.

YARALANAN OLMADI

Olayın ardından her iki araçta da hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Bölgeye intikal eden polisin rapor tuttuğu, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

Çin'de boşanma anlaşmazlığı yaşayan kadın, kayınpederinin aracına çarptı İZLE