Asya ülkesinde, buzdan dev heykeller üzerindeki çalışmalar etkinlik kapsamında tüm hızıyla sürdürülüyor.

Çin, dünyanın en büyük kış festivaline hazırlanıyor.

Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali kapsamında buzdan yapılar ışıklandırıldı.

KORONA GÖLGESİNDE FESTİVAL

Koronavirüs salgınının gölgesinde 5 Ocak'ta başlayacak ve yaklaşık 1 ay sürecek görsel şölen için festival alanındaki çalışmalar devam ediyor. Buz heykeltıraşları, binlerce buz kalıbına şekil verdi.

IŞIK ŞOVU, CANLI MÜZİK...

Söz konusu tarihte önce yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı ve ışık şovları ile canlı müziklerin yer alacağı programlar gerçekleştirilecek.

Çin'de kış festivali hazırlığı ViDEO