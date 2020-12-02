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    Çin'de koronavirüs testinde canı yanan hasta, hemşireye saldırdı

    Çin'de koronavirüs testi sırasında canı yanan hasta, öfkelenerek testi yapan hemşireyi darbetti.
    • İHA
    • 02.12.2020 - 02:35
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 08:45
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    Çin'de koronavirüs testinde canı yanan hasta, hemşireye saldırdı

    Çin’in Jilin kentinde yaşanan olayda, adının Li olduğu ifade edilen Çinli, koronavirüs testi için hastaneye gitti. Hemşire, Li’nin sürüntü testini aldı.

    CANI YANAN HASTA HEMŞİREYE SALDIRDI

    Bu sırada Li, test sırasında boğazında ağrı hissedince hemşireye şiddet uyguladı. Koronavirüs testi prosedürünün "rahatsız edici" olduğunu iddia eden Li, sağlık görevlisine bağırmaya başladı.

    Olay karşısında şaşkınlık geçiren sağlık görevlisi ise normal prosedürün uygulandığını ifade etti.

    Olayın ardından sağlık personeli hastadan şikayetçi olurken, polis Li’nin ifadesini aldı.

    Çin'de koronavirüs testinde canı yanan hasta, hemşireye saldırdı-Video

    Çin de koronavirüs testinde canı yanan hasta, hemşireye saldırdı #1

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