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    Çin’de kuzeyinde dev hortum

    Baotou kentinde hortum, bir tatil yöresinde bazı yapıları yerle bir etti. O anlar cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 15:47
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 15:47
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    Çin’de kuzeyinde dev hortum

    Çin’in kuzeyindeki Baotou kentinde pazar günü öğleden sonra oluşan hortum, bir tatil yöresinin içinden geçti.

    Hortum bazı yapıları yıkarken, bazılarına da büyük çapta zarar verdi.

    33 KİŞİ YARALANDI

    Yetkililer, maddi hasarın yanı sıra 33 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

    Bu arada hortum, tatilciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

    Çin’de kuzeyinde dev hortum VİDEO

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