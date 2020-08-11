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- Çin’de kuzeyinde dev hortum
Çin’de kuzeyinde dev hortum
Baotou kentinde hortum, bir tatil yöresinde bazı yapıları yerle bir etti. O anlar cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
- DHA
- 11.08.2020 - 15:47
- Güncelleme : 11.08.2020 - 15:47
Çin’in kuzeyindeki Baotou kentinde pazar günü öğleden sonra oluşan hortum, bir tatil yöresinin içinden geçti.
Hortum bazı yapıları yıkarken, bazılarına da büyük çapta zarar verdi.
33 KİŞİ YARALANDI
Yetkililer, maddi hasarın yanı sıra 33 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Bu arada hortum, tatilciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.