Çin'de laboratuvardan yayılan brusella bakterisi, 3 bin 245 kişiye bulaştı

Bakterinin ortaya çıkmasının ardından şehirde 21 binden fazla kişiye test yapıldı. Hastalığın yayılmasına neden olan ilaç firmasının lisansları iptal edildi.

Koronavirüs salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de bu kez farklı bir hastalık baş gösterdi.

Ülkenin kuzeybatısında binlerce kişinin, yaptırdığı testlerde brusella bakterisine yakalandığı belirtildi.

BİNLERCE KİŞİYE BULAŞTI

Bakterinin, Lanzhou kentindeki bir ilaç firmasının tesislerinden geçtiğimiz temmuz ve ağustos ayları arasında rüzgarlarla yayıldığı, bunun sonucunda 3 bin 245 kişinin brusellaya yakalandığı kaydedildi.

Hayvanlarda kullanım için brusella aşısının üretildiği tesislerde süresi geçen temizlik malzemelerinin kullanıldığı, atık gazda tüm bakterilerin ise yok edilmediğine dikkat çekildi.

Lanzhou Sağlık Komisyonu, söz konusu hastalıkla ilgili henüz bir ölümün yaşanmadığını, 2.9 milyon nüfuslu şehrin 21 bin 847 kişisinin test edildiğini bildirdi.

BRUSELLANIN BELİRTİLERİ

Malta ateşi veya Akdeniz ateşi olarak da bilinen hastalık; baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve yorgunluk gibi semptomlara neden olabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne göre, brusellanın insandan insana bulaşma ihtimali oldukça nadir ve çoğu insan bozulmuş yiyeceklerden veya bakterileri soluyarak enfekte oluyor. Lanzhou'da yaşanan durumunda bu şekilde olduğu aktarıldı.

ŞİRKETİN LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

Yaşananlar üzerine yetkililer, ocak ayında tesisin aşı üretim lisanslarını iptal etti ve iki brusella aşısı için ürün onay numaraları geri çekildi.

Kamuoyundan özür dilediğini duyuran şirket, olaydan sorumlu olduğu belirlenen 8 kişiyi "ağır şekilde cezalandırdığını" söyledi. Olaya müdahale ve temizlik çabalarında yerel makamlarla işbirliği yapılacağı ve bakteriden etkilenenler için tazminat ödeneceği kaydedildi.

Lanzhou Sağlık Komisyonu da geçtiğimiz salı günü paylaştığı raporunda, 11 kamu hastanesinin enfekte hastalar için ücretsiz ve düzenli kontroller sağlayacağını duyurdu.

1980'LERDE DAHA YAYGINDI

CNN International'ın aktardığına göre, brusella, 1980'lerde Çin'de çok daha yaygındı, ancak hastalık o zamandan beri aşıların ortaya çıkmasının yanı sıra önleme ve kontrol ile azaldı.

Yine de, son birkaç on yılda dünya çapında az sayıda brusella salgınına rastlandı. Bosna Hersek'te 2008 yılında yaklaşık 1000 kişi etkilendi.

ABD'de brusella, federal hükümete ve hayvancılık endüstrisine milyarlarca dolara mal oldu. Milli park yetkililerine göre, Yellowstone Milli Parkı'ndaki dişi bizonların yaklaşık yüzde 60'ı bakteri taşıyor.