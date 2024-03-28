Çin'de mağazanın zemini çöktü Asya ülkesindeki mağazada meydana gelen çökme sonucu iki kişi yaralandı. Çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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ensonhaber.com

Çin'de bir mağazanın zemininde aniden çökme meydana geldi.

O sırada mağazadaki müşterilerden biri, çöken zemin tarafından adeta yutuldu.

Jiangsu bölgesinde yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Çöken zemin iki kişiyi yaraladı

Çin basınına göre, çökme sırasında bir inşaat işçisi alt katta çalışıyordu. Hem müşteri hem de inşaat işçisi mahsur kaldı.

Acil durum ekipleri müdahale ederken, ikisi de kurtarılarak yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Mağaza yetkilileri, her iki talihsizin de yaralandığını ancak durumlarının stabil olduğunu söyledi.

Biri bacağından yaralandı, diğeri kırıklar yaşadı

İnşaat işçisinin düşen moloz nedeniyle bacaklarından yaralandığı, alışveriş yapanın ise kırıklar yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bizler sorumlu taraf olarak olayla aktif olarak ilgileniyor ve gerekli yardımı sağlıyoruz." denildi.

Zemin çökmesinin nedeninin araştırıldığı belirtildi.