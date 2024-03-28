Çin'de bir mağazanın zemininde aniden çökme meydana geldi.
O sırada mağazadaki müşterilerden biri, çöken zemin tarafından adeta yutuldu.
Jiangsu bölgesinde yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Çöken zemin iki kişiyi yaraladı
Çin basınına göre, çökme sırasında bir inşaat işçisi alt katta çalışıyordu. Hem müşteri hem de inşaat işçisi mahsur kaldı.
Acil durum ekipleri müdahale ederken, ikisi de kurtarılarak yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.
Mağaza yetkilileri, her iki talihsizin de yaralandığını ancak durumlarının stabil olduğunu söyledi.
Biri bacağından yaralandı, diğeri kırıklar yaşadı
İnşaat işçisinin düşen moloz nedeniyle bacaklarından yaralandığı, alışveriş yapanın ise kırıklar yaşadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bizler sorumlu taraf olarak olayla aktif olarak ilgileniyor ve gerekli yardımı sağlıyoruz." denildi.
Zemin çökmesinin nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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