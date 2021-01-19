Haberler

Dünya Haberleri

Çin'de mart ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Çin'de mart ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Çin, Mart 2020'den beri en yüksek koronavirüs vaka sayılarıyla mücadele ediyor.