Euro
9.0601
0.27%
Dolar
7.4702
-0.04%
Altın
442.22
0.07%
Borsa
1.565
0.53%
Bitcoin
277.450
2.46%
EXEN Coin
20.09
17.55%
0ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 0 C

    Çin'de mart ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

    Çin, Mart 2020'den beri en yüksek koronavirüs vaka sayılarıyla mücadele ediyor.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 18:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de mart ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

    Çin bu hafta 100'den fazla yeni vaka kaydettiği üst üste 7. günü gördü.

    Çin anakarasından 17 Ocak'ta 109, 18 Ocak'ta ise 118 yeni vaka haberi geldi.

    Bunların 106'sı yerel enfeksiyonlardı ve 43'ü Jilin eyaletinde, 35'i Hebei eyaletinde saptandı.

    ÇİN, MART AYINDAN BERİ EN YÜKSEK VAKAYI GÖRDÜ

    Hebei tarafından çevrilmiş olan başkent Pekin'den ise yeni vaka haberi gelmedi. Ancak en kuzeydoğudaki Heilongjiang eyaleti 27 vaka bildirdi.

    Çin'de teyit edilmiş enfeksiyon kategorisine sokulmayan asemptomatik, yani belirti göstermeyen vakaların sayısı ise 115'ten 91'e düştü.

    Son yayılmaya, enfekte olmuş bir satıcının Jilin-Heilongjiang arasındaki seyahatleri yol açtı.

    3 EYALETTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    3 eyalette en az 11 bölgede on milyonlar eve kapandı.

    Manzara böyleyken 3 eyalette en az 11 bölgede on milyonlarca kişi yeniden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına alındı.

    Çin de mart ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir