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- Çin'de mart ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Çin'de mart ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
- DHA
- 19.01.2021 - 18:53
Çin bu hafta 100'den fazla yeni vaka kaydettiği üst üste 7. günü gördü.
Çin anakarasından 17 Ocak'ta 109, 18 Ocak'ta ise 118 yeni vaka haberi geldi.
Bunların 106'sı yerel enfeksiyonlardı ve 43'ü Jilin eyaletinde, 35'i Hebei eyaletinde saptandı.
ÇİN, MART AYINDAN BERİ EN YÜKSEK VAKAYI GÖRDÜ
Hebei tarafından çevrilmiş olan başkent Pekin'den ise yeni vaka haberi gelmedi. Ancak en kuzeydoğudaki Heilongjiang eyaleti 27 vaka bildirdi.
Çin'de teyit edilmiş enfeksiyon kategorisine sokulmayan asemptomatik, yani belirti göstermeyen vakaların sayısı ise 115'ten 91'e düştü.
Son yayılmaya, enfekte olmuş bir satıcının Jilin-Heilongjiang arasındaki seyahatleri yol açtı.
3 EYALETTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
3 eyalette en az 11 bölgede on milyonlar eve kapandı.
Manzara böyleyken 3 eyalette en az 11 bölgede on milyonlarca kişi yeniden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına alındı.