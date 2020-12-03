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- Çin’de öldürülerek sosis yapılması planlanan 40 köpek bulundu
Çin’de öldürülerek sosis yapılması planlanan 40 köpek bulundu
Bir mezbahada, çalıntı olduğu düşünülen 40 köpek bulundu. İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek ‘sosis’ yapılacağını ifade etti.
- DHA
- 03.12.2020 - 07:23
- Güncelleme : 03.12.2020 - 09:18
Çin’in Siçuan eyaletindeki Leshan kentine bağlı Huilong köyünde yasa dışı bir mezbahada, öldürülmek üzere bekleyen 40 köpek bulundu.
İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek ‘sosis’ yapılacağını belirtti.
HEPSİ ÇALINTI
Kafeslerde tutulan labrador ve golden retriever cinsi köpeklerin, çalıntı oldukları ifade edildi. İşletme sahiplerinin, müşterileri aramak için Çin mesajlaşma uygulaması WeChat'te canlı köpeklerin fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor.
MÜŞTERİLER KENDİSİ SEÇİYOR
Müşterilerin ise fotoğraflara göz atarak köpekleri seçip, öldürülmesini ve sosis haline getirilmesini isteyebildiği öğrenildi.