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Çin’de öldürülerek sosis yapılması planlanan 40 köpek bulundu

Çin’de öldürülerek sosis yapılması planlanan 40 köpek bulundu

Bir mezbahada, çalıntı olduğu düşünülen 40 köpek bulundu. İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek ‘sosis’ yapılacağını ifade etti.