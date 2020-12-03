Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.392
0.79%
EXEN Coin
11.48
4.64%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Çin’de öldürülerek sosis yapılması planlanan 40 köpek bulundu

    Bir mezbahada, çalıntı olduğu düşünülen 40 köpek bulundu. İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek ‘sosis’ yapılacağını ifade etti.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 07:23
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çin’de öldürülerek sosis yapılması planlanan 40 köpek bulundu

    Çin’in Siçuan eyaletindeki Leshan kentine bağlı Huilong köyünde yasa dışı bir mezbahada, öldürülmek üzere bekleyen 40 köpek bulundu.

    İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek ‘sosis’ yapılacağını belirtti.

    HEPSİ ÇALINTI

    Kafeslerde tutulan labrador ve golden retriever cinsi köpeklerin, çalıntı oldukları ifade edildi. İşletme sahiplerinin, müşterileri aramak için Çin mesajlaşma uygulaması WeChat'te canlı köpeklerin fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor.

    MÜŞTERİLER KENDİSİ SEÇİYOR

    Müşterilerin ise fotoğraflara göz atarak köpekleri seçip, öldürülmesini ve sosis haline getirilmesini isteyebildiği öğrenildi.

    Çin’de öldürülerek sosis yapılması planlanan 40 köpek bulundu #1

    Çin’de öldürülerek sosis yapılması planlanan 40 köpek bulundu #2

    Çin’de öldürülerek sosis yapılması planlanan 40 köpek bulundu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir