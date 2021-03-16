Makinedeki oyuncaklara ulaşmak isteyen çocuk, hiç tahmin etmediği bir sonuçla karşılaştı.

Çin'de oyuncak makinesine giren talihsiz çocuk, makinenin içinde mahsur kaldı.

Huhhot şehrinde kaydedilen görüntülerde, küçük bir kız çocuğu, önünde durduğu oyuncak makinesinin içine girmeye çalıştı.

Makinedeki oyuncaklara ulaşmak için çabaları sonuç veren çocuk, ancak oyuncağı aldıktan sonra dışarı çıkmak istediyse de başarılı olamadı.

GİRDİĞİ OYUNCAK MAKİNESİNDE MAHSUR KALDI

O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Bir süre çocuğunu görebilmek için etrafa bakan baba, çocuğunun makinenin içinde olduğunu fark etti.

Görevlilerin makinenin kapısını açarak kızı kurtardığı belirtildi.

Çin'de oyuncak makinesine giren küçük kız geri çıkamadı ViDEO