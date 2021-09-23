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    Çin'de restoranda fare paniği

    Asya ülkesinde yemek yiyenler, masalarının üzerinde fareyle karşılaştı. Korku dolu anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 10:36
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    Çin'de restoranda fare paniği

    Çin'de bir restoranda yaşanan görüntüler, müşterileri paniğe sevk etti.

    Guangdong eyaletinin Foshan şehrindeki restoranda müşteriler, olacaklardan habersiz yemek yiyordu.

    FARE YEMEK MASASINDA ORTAYA ÇIKTI

    Bir anda masanın üzerinde farenin belirmesiyle restoranın atmosferi değişti.

    Fare koşuşturmaya başlarken, ayağa kalkıp masadan uzaklaşan müşterilerden bazıları çığlık attı.

    YEMEKLERİN ARASINDA DOLAŞTI

    Bazı Çinlilerin, yiyeceklerin arasında dolaşan fareye karşı yemeklerini ellerine aldıkları görüldü. Yaşananlar, bir müşteri tarafından kaydedildi.

    Çin'de restoranda fare paniği ViDEO

    Çin de restoranda fare paniği #1

    Çin de restoranda fare paniği #2

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