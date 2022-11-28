Petrol
81.02
-3.21%
Euro
19.5016
0.49%
Dolar
18.6306
-0.02%
Altın
1.053
0.16%
Borsa
4956
0.00%
Bitcoin
309.241
-1.84%
BTXN Coin
5.74
-0.69%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Çin'de sağlık görevlileri, kadına sokak ortasında anal test yaptı

    Çin'de sağlık görevlileri, kadına sokak ortasında anal test yaptı

    Koronavirüs vakalarının milyonlara ulaştığı bölgede, sağlık görevlileri kadına sokak ortasında anal yolla PCR testi yaptı. Kadının çığlıkları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Küresel çapta krize neden olan koronavirüs salgını, çıkış ülkesi Çin'de yeniden alarma geçirdi.

    Yükselen vaka artışı sonucunda Çin hükümeti, halkına yeniden 'sıkı tedbir' uyarısında bulundu.

    Kısıtlı geçen 2 yılın ardından tekrar evde kalmayı reddeden halka, çeşitli baskılar uygulanıyor.

    Uygur Türkleri'nin bulunduğu bölgede, insanlara dayatılan PCR testi zorunluluğu akılalmaz bir boyuta ulaştı.

    Kadına sokak ortasına anal test yaptılar

    Ortaya çıkan bilgilere göre, sağlık görevlileri bir kadına zorla sokak ortasında anal yollardan PCR testi yaptı.

    Görüntülerde, kadının çığlık çığlığa kaldığı ve sağlıkçıların her şeye rağmen test işlemini gerçekleştirdiği belirlendi.

    Çin'de sağlık görevlileri, kadınlara sokak ortasında anal test yaptı VİDEO

    Ev kapılarını kaynakla kapattılar

    Sağlıkçıların bir diğer zorbalığı ise insanların aç kalmasına neden oldu.

    Çin hükümeti, insanlar evden çıkmasın diye, kapıları kaynakla kapatmaya başladı.

    Bölgede yaşayan bir kişi, aç kaldıklarını vurgulayarak, "15 gün oldu, un pirinç ve yumurtamız kalmadı, sütümüz zaten bitmişti." dedi.

    "Temel ihtiyaçlarımız için param kalmadı"

    Bölgede yaşayan bir başka kişi ailesinin durumunu şöyle anlatıyor:

    "Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için hiç param kalmadı. Eşim hamile ve doktora gitmesi gerekiyor. İki çocuğum da var. Tüp gazımız tamamen bitti."

    Çin de sağlık görevlileri, kadına sokak ortasında anal test yaptı #1

    Çin de sağlık görevlileri, kadına sokak ortasında anal test yaptı #2


    Hande Erçel ile evlenmek isterdim
    Magazin

    Hande Erçel ile evlenmek isterdim

    Asker eğlencesinde maganda kurşunu can aldı
    3. Sayfa

    Asker eğlencesinde maganda kurşunu can aldı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir