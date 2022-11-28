Çin'de sağlık görevlileri, kadına sokak ortasında anal test yaptı

Koronavirüs vakalarının milyonlara ulaştığı bölgede, sağlık görevlileri kadına sokak ortasında anal yolla PCR testi yaptı. Kadının çığlıkları kameraya yansıdı.

Küresel çapta krize neden olan koronavirüs salgını, çıkış ülkesi Çin'de yeniden alarma geçirdi.

Yükselen vaka artışı sonucunda Çin hükümeti, halkına yeniden 'sıkı tedbir' uyarısında bulundu.

Kısıtlı geçen 2 yılın ardından tekrar evde kalmayı reddeden halka, çeşitli baskılar uygulanıyor.

Uygur Türkleri'nin bulunduğu bölgede, insanlara dayatılan PCR testi zorunluluğu akılalmaz bir boyuta ulaştı.

Kadına sokak ortasına anal test yaptılar

Ortaya çıkan bilgilere göre, sağlık görevlileri bir kadına zorla sokak ortasında anal yollardan PCR testi yaptı.

Görüntülerde, kadının çığlık çığlığa kaldığı ve sağlıkçıların her şeye rağmen test işlemini gerçekleştirdiği belirlendi.

Çin'de sağlık görevlileri, kadınlara sokak ortasında anal test yaptı VİDEO



Ev kapılarını kaynakla kapattılar

Sağlıkçıların bir diğer zorbalığı ise insanların aç kalmasına neden oldu.

Çin hükümeti, insanlar evden çıkmasın diye, kapıları kaynakla kapatmaya başladı.

Bölgede yaşayan bir kişi, aç kaldıklarını vurgulayarak, "15 gün oldu, un pirinç ve yumurtamız kalmadı, sütümüz zaten bitmişti." dedi.

"Temel ihtiyaçlarımız için param kalmadı"

Bölgede yaşayan bir başka kişi ailesinin durumunu şöyle anlatıyor:

"Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için hiç param kalmadı. Eşim hamile ve doktora gitmesi gerekiyor. İki çocuğum da var. Tüp gazımız tamamen bitti."