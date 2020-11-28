Çin'de sarhoş iki adam asansör boşluğuna düştü

Çin'de sarhoş iki adam asansör boşluğuna düştü

Dengelerini kaybederek yere kapaklanan ve kırılan asansör kapısından boşluğa düşen iki adam, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Çin'in Quanzhou şehrindeki bir otelde alkol alan ve sarhoş oldukları belirlenen iki adam, odalarına gitmeye çalışırken ayakta durmakta güçlük çekti.

Birbirlerine sarılı bir şekilde asansöre doğru yürümeye çalışan şahıslar, bir süre sonra yere yığılarak asansörün kapısını kırdı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜLER

Şahıslar kapının kırılmasıyla birlikle asansör boşluğuna düşerken, olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, boşluğa düşen iki şahsı kurtararak hastaneye kaldırdı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Çin'de sarhoş iki adam asansör boşluğuna düştü