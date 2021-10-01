Çin'de su şebekesi patladı: Sürücüler araçlarını yıkamak için yavaşladı

Çin'de su şebekesi patladı: Sürücüler araçlarını yıkamak için yavaşladı

Chongqing şehrinde su şebekesinin patlamasıyla sürücüler durumu fırsata çevirdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Çin'in kuzey ve güneyinde yaşanan felaketler bitmiyor.

Otoyol kenarında bulunan su borusu, inşaat çalışmaları sırasında kırıldı. Patlayan şebekenin etrafa su saçmasını fırsat bilen sürücüler, ücretsiz araç yıkama hizmeti almak için yavaşladı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu olay, görgü tanıkları tarafından çekilen videoya yansıdı.

ARAÇLARINI YIKAMAK İÇİN KORNA ÇALDILAR

Görüntülerde düzinelerce metre havaya ateş eden ve araçların üzerine yağan büyük bir su jeti görülüyor.

Sürücülerin araçlarını yıkamak için öndeki araçları hızlandırmak amacıyla sürekli korna çaldığı görüldü.

Çin'de su şebekesi patladı: Sürücüler araçlarını yıkamak için yavaşladı VİDEO