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    Çin'de su şebekesi patladı: Sürücüler araçlarını yıkamak için yavaşladı

    Chongqing şehrinde su şebekesinin patlamasıyla sürücüler durumu fırsata çevirdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 13:58
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    Çin'de su şebekesi patladı: Sürücüler araçlarını yıkamak için yavaşladı

    Çin'in kuzey ve güneyinde yaşanan felaketler bitmiyor.

    Otoyol kenarında bulunan su borusu, inşaat çalışmaları sırasında kırıldı. Patlayan şebekenin etrafa su saçmasını fırsat bilen sürücüler, ücretsiz araç yıkama hizmeti almak için yavaşladı.

    Uzun araç kuyruklarının oluştuğu olay, görgü tanıkları tarafından çekilen videoya yansıdı.

    ARAÇLARINI YIKAMAK İÇİN KORNA ÇALDILAR

    Görüntülerde düzinelerce metre havaya ateş eden ve araçların üzerine yağan büyük bir su jeti görülüyor.

    Sürücülerin araçlarını yıkamak için öndeki araçları hızlandırmak amacıyla sürekli korna çaldığı görüldü.

    Çin'de su şebekesi patladı: Sürücüler araçlarını yıkamak için yavaşladı VİDEO

    Çin de su şebekesi patladı: Sürücüler araçlarını yıkamak için yavaşladı #1

    Çin de su şebekesi patladı: Sürücüler araçlarını yıkamak için yavaşladı #2

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