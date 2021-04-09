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- Çin'de sürücü, alevler içinde kaldı
Çin'de sürücü, alevler içinde kaldı
Araçta çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan sürücünün çaresiz anları kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 14:13
- Güncelleme : 09.04.2021 - 15:08
Çin'de alevler içinde kalan aracın sürücüsü, korku dolu anlara neden oldu.
Şensi eyaletindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün içinde bulunduğu araç alevlere teslim oldu.
ARAÇLARDA YANGIN
Kısa sürede büyüyen yangın diğer araçlara sıçradı. Yangının başladığı aracın sürücüsü, alevler içinde kendini dışarı attı.
Can havliyle kendini yerlere atarak alevleri söndürmeye çalışan sürücünün çaresiz anları saniye saniye görüntülendi.
SÜRÜCÜ ALEVLERE TESLİM OLDU
Bir iş yerine giren adamın imdadına işçiler yetişti, yangın söndürüldü.
Yaralanan sürücünün yanık tedavisi için hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Çin'de sürücü alevler içinde kaldı ViDEO