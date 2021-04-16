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    Çin’de tacizci patrona dayak

    Bir kadın, çalışanları taciz ettiğini önü sürdüğü patronuna paspas sapıyla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 15:10
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    Çin’de tacizci patrona dayak

    Görüntüler Çin’den…

    Genç patronun odasına elindeki paspas sapıyla giren kadın, önce bağırmaya başladı ardından saldırıya geçti.

    Çalışanları taciz ettiğini öne sürdüğü patronunu paspas sapıyla döven kadını, başka bir çalışma arkadaşı da kayda aldı.

    KARŞILIK BİLE VEREMEDİ

    Patronun dayak yerken hiçbir şekilde karşılık vermediği görülürken, kadın çalışanın bir süre sonra odadan çıktığı belirtildi.

    Çin'de tacizci patronu paspasla döven kadın VİDEO

    Çin’de tacizci patrona dayak #1

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