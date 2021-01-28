Kalp hastalığıyla mücadele eden Shao'nun köpeği hastane odasının kapısından bir an olsun ayrılmıyor.

Çin’in Henan eyaletindeki Xinxiang kentinde yaşayan Shao adlı kişi, kalp rahatsızlığı nedeniyle 14 gündür hastanede tedavi görüyor.

Shao'ya, tedavi sürecinde en büyük desteği ise köpeği Mao Mao veriyor.

YALNIZ BIRAKMIYOR

Mao Mao, ventilatör yardımıyla uyuyabilen sahibine olan vefasıyla hastane yetkililerini de şaşırtıyor. Sevimli köpek, hastane odasından bir an bile ayrılmadan sahibininin iyileşmesini bekliyor.

Köpeğin sahibine olan sadakatini gösteren video ise ülkede binlerce kişi tarafından beğenildi.

"VENTİLATÖRÜ ÇIKARDIĞIM AN KIZGIN BİR İFADEYE BÜRÜNÜYOR"

Yerel medyaya konuşan Shao, “Ventilatörü ne zaman taksam, bir şey sezmiş gibi görünüyor. Sanki hasta olduğumu biliyormuş gibi. Ventilatörü kısa süreliğine çıkardığım an ise yüzünde kızgın bir ifade görüyorum.” dedi.

Çin'de tedavi gören sahibinin yanından ayrılmayan köpek VİDEO