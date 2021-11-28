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Çin'de tenefüse çıkartmayan öğretmenini dövdü

Çin'de tenefüse çıkartmayan öğretmenini dövdü

Çin'in Hunan eyaletindeki bir ortaokulda öğrencilerden biri, 'dersi uzatıp öyle yemeğine çıkmalarını geciktirdiği gerekçesiyle' öğretmenini darbetti.