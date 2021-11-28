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    Çin'de tenefüse çıkartmayan öğretmenini dövdü

    Çin'in Hunan eyaletindeki bir ortaokulda öğrencilerden biri, 'dersi uzatıp öyle yemeğine çıkmalarını geciktirdiği gerekçesiyle' öğretmenini darbetti.
    • DHA
    • 28.11.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 15:56
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    Çin'de tenefüse çıkartmayan öğretmenini dövdü

    Çin'de bir ortaokul öğrencisi, öğle tatiline çıkarmadığı gerekçesiyle öğretmenine saldırdı.

    Olay, Hunan eyaletine bağlı Şaoyang eyaletinde 10 Kasım'da meydana geldi.

    Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntüler bir öğrencinin kendi masasını yumruklamasıyla başlıyor.

    O ANLAR KAMERADA

    Adı açıklanmayan öğrenci daha sonra koşarak öğretmenin yanına gidip yumruk sallıyor.

    Yaşananları şaşkınlıkla karşılayan öğrencilerden bazıları bir süre sonra kalkıp arkadaşlarını durdurmaya çalışıyor.

    Saldırı sebebiyle öğretmenin yüzüyle gözlerinde yara ve morluklar oluştuğunu bildirildi.

    Çin'de tenefüse çıkartmayan öğretmenini dövdü ViDEO

    ÖĞRENCİSİNİ AFFETTİ

    Yetkililerse 19 Kasım'da yaptıkları açıklamada olayın soruşturulduğunu duyurdu.

    Öte yandan adı açıklanmayan öğretmen, kendisine saldıran öğrenciyi affetti.

    Çin de tenefüse çıkartmayan öğretmenini dövdü #1

    Çin de tenefüse çıkartmayan öğretmenini dövdü #2

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